Відома фітнес-модель Ана Чері продемонструвала розкішне тіло в сміливому купальнику
Американська красуня, яка прославилася завдяки своїй любові до занять спортом і наочної демонстрації їх результату в нижній білизні і навіть без нього, поділилася новими гарячими кадрами в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
Зірка опублікувала в сторіз коротке відео, на якому показала, як виглядає її пляжне тіло. Красуня вибрала максимально спокусливий купальник-бікіні з ліфом, який ледь прикриває її пишні груди. Білий комплект з сірим принтом вигідно підкреслює засмагу моделі.
На кадрах Чері впевнено підходить до камери, підтягуючи трусики купальника вгору, а потім кокетливо приспускаючи їх вниз. Потім модель відвертається і демонструє свою накачану п'яту точку.
У підписі до кадрів Ана назвала це відео "тропічним". Кадри явно зняті на сонячному курорті.
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Відзначимо, що раніше ми писали, що на одному з фото, яке було опубліковано на фан-акаунті, Чері позувала в міні-бікіні з блискучої сірої тканини на тонких лямках-ниточках. Щоб надати кадру спокусливості, Ана потягнула за зав'язки на стегнах і відвернула голову в сторону від об'єктива.
Нагадаємо, Ана Чері в мереживному корсеті на підв'язках перетворилася на спокусливу француженку: "трохи перчика".
Як повідомляла Politeka, фігуриста Ана Чері в тісних лосинах показала пристрасть, розтопивши сніг на вулиці: "неможливо відірвати погляд".
Також Politeka писала, що Ана Чері безсоромно потягнула за лямки купальника, не приховуючи гідності: "Булочка з вишнями".