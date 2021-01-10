Известная фитнес-модель Ана Чери продемонстрировала роскошное тело в смелом купальнике

Американская красотка, которая прославилась благодаря своей любви к занятиям спортом и наглядной демонстрации их результата в нижнем белье и даже без него, поделилась новыми горячими кадрами в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Звезда опубликовала в Сториз короткое видео, на котором показала, как выглядит ее пляжное тело. Красотка выбрала максимально соблазнительный купальник-бикини с лифом, который едва прикрывает ее пышную грудь. Белый комплект с серым принтом выгодно подчеркивает загар модели.

На кадрах Чери уверенно подходит к камере, подтягивая трусики купальника вверх, а затем кокетливо приспуская их вниз. Затем модель отворачивается и демонстрирует свою накачанную пятую точку.

В подписи к кадрам Ана назвала это видео «тропическим». Кадры явно сняты на солнечном курорте.

Отметим, что ранее мы писали, что на одном из фото, которое было опубликовано на фан-аккаунте, Чери позировала в мини-бикини из блестящей серой ткани на тонких лямках-ниточках. Чтобы придать кадру соблазнительности, Ана потянула за завязки на бедрах и отвернула голову в сторону от объектива.

Напомним, Ана Чери в кружевном корсете на подвязках превратилась в соблазнительную француженку: "Немного перчика".

Как сообщала Politeka, фигуристая Ана Чери в тесных лосинах показала страсть, растопив снег на улице: «Невозможно оторвать взгляд».

Также Politeka писала, что Ана Чери бесстыдно потянула за лямки купальника, не скрывая достоинства: "Булочка с вишнями".