Американская фитнес-модель Ана Чери в блестящем купальнике показала яркий кадр из отдыха у бассейна

Ана является популярной моделью, которая прославилась после того, как начала показывать в Инстаграм свои тренировки в спортзале. Изначально Чери работала фитнес-тренером, в уже после того как начала сниматься для рекламы одежды и белья.

Теперь девушка зарабатывает благодаря рекламе и собственному онлайн-магазину для фитнес-красоток. Образы Чери в бикини старается не повторять, поэтому позирует в самых разных купальниках модного дизайна и всевозможных расцветок.

Так, на одном их фото, которое было опубликовано на фан-аккаунте, девушка позировала в мини-бикини из блестящей серой ткани на тонких лямках-ниточках. Чтобы придать кадру соблазнительности, Ана потянула за завязки на бедрах и отвернула голову в сторону от объектива.

«Выглядишь потрясающе! 😍; Шикарная! Особенно прикид; Потрясающая горячая красивая девушка!; Ты мотивируешь меня оставаться в форме 👍 булочка с вишнями😍; Красивое тело, детка; Какая знойная и светящаяся картинка .... Так мило❤; Уоооо красиво Hott Bod; роскошь, развязывайте».

Именно пышные формы знаменитости и ее любовь к пикантным фото в социальной сети Инстаграм сделали ее популярной. Примечательно, что девушка не любит путешествовать слишком часто, поэтому большинство ее фото для рекламы сделаны дома.

При этом дополнила она свой образ беретом такого же цвета, что придало ей нотку пикантности. Фанаты сразу же прозвали спортсменку соблазнительной француженкой.

Напомним, Ана Чери поплескалась на курорте, приспустив мокрый топ с плеч

А еще Politeka писала, что Ана Чери покрутила "орешком" перед зеркалом в тесных лосинах

Также Politeka сообщала, что Ана Чери задала жару, выпятив румяные "булочки" на тренировке