Американская фитнес-модель Ана Чери заставила любоваться фанатов безупречной фигурой, облачившись в тесный спортивный наряд

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Последние несколько недель я практически живу в этом наряде. Сланцево-серый - мой любимый 😍 Я выбрала этот цвет, потому что он великолепно смотрится на любом оттенке кожи», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном ролике Ана Чери предстает перед камерой в тесном спортивном наряде, который идеально подчеркивает ее и без того безупречные формы. Сама красотка игриво кидается снежками, поглядывая в камеру.

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«Невозможно оторвать взгляд от такой красоты», «вау, вот это глаза!», «это очень мило выглядит со стороны», «ты можешь улыбаться как угодно, но по тебе заметно – тебе скучно!», «вот это фигурка. Прямо гитара», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что фитнес-модель Ана Чери показала себя в смелом образе

На фото красотка позирует топлес, прикрыв пышный бюст только подтяжками, которые скрыли самую аппетитную часть и прижали упругости.

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