Українців попередили про підвищення цін на популярні продукти

Насамперед, вже влітку можуть злетіти ціни на свинину, повідомляє Асоціація м'ясної сфери України.

Експерти прогнозують, що в першому кварталі 2021 року закупівельні ціни складуть 30-35 грн за кг, і це вплине на кінцеву вартість продукту для споживачів.

"У другому кварталі почнеться зростання 40-45 грн/кг. До літа поголів'я свиней відчутно зменшиться і настане дефіцит, тоді ціна може зрости до 55-60 грн/кг. В наших бізнес-плани середню ціну за рік ми ставимо 47,5 грн/кг. тобто, свинокомплекс на 1000 свиноматок зі шлейфом на сучасній генетиці, при дотриманні технології в 2021 році запрацює прибутку мінімум 37 млн грн, а з 2022 вдвічі більше", – попереджають аналітики Асоціації.

За словами експертів, ціни на свинину злетять з трьох причин. Перша-безмитний імпорт дешевої свинини з країн ЄС, друга-обмеження експорту курятини, третя-відкриття "ринку землі", через який ніхто не дотуватиме збиткові свинокомплекси.

Більш того, в ціні можуть злетіти ціни на яйця на тлі подорожчання кормів для птиці.

За словами експерта Ярини Бойко, в січні десяток яєць може подорожчати до 40 гривень, передає Україна 24.

"Ми відчули різке зростання цін на таку сировину як зерно пшениці, зерно кукурудзи, соя, макуха. Це є причиною зростання і собівартості отриманої продукції. Якщо раніше вона була 14 грн за 10 яєць за собівартістю, сьогодні вже зросла до 22 грн і зростає далі. Відповідно, ми бачили ціну до 30 грн, а зараз вже спостерігаємо 34-36 грн на полицях в магазинах", - підкреслила аналітик і припустила, що така тенденція збережеться в січні 2021 року, через що вартість десятка яєць може злетіти до 40 гривень.

У січні також варто очікувати подорожчання хліба. За словами експерта Романа Сластьона, зростання вартості хліба очікується через підвищення комуналки і мінімальної зарплати.

"Цілком можливо, що в січні через подорожчання комунальних платежів, а також через підняття мінімальної зарплати очікується зростання вартості хліба, але в районі до 5%", - цитує його Україна 24.

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