Украинцев предупредили о повышении цен на популярные продукты

Первым делом, уже летом могут взлететь цены на свинину, сообщает Ассоциация мясной сферы Украины.

Эксперты прогнозируют, что в первом квартале 2021 года закупочные цены составят 30-35 грн за кг, и это повлияет на конечную стоимость продукта для потребителей.

"Во втором квартале начнется рост 40-45 грн/кг. К лету поголовья свиней ощутимо уменьшится и наступит дефицит, тогда цена может вырасти до 55-60 грн/кг. В наших бизнес-планах среднюю цену за год мы ставим 47,5 грн/кг. То есть, свинокомплекс на 1000 свиноматок с шлейфом на современной генетике, при соблюдении технологии в 2021 году заработает прибыли минимум 37 млн грн, а с 2022 вдвое больше", – предупреждают аналитики из Ассоциации.

По словам экспертов, цены на свинину взлетят по трем причинам. Первая - беспошлинный импорт дешевой свинины из стран ЕС, вторая - ограничение экспорта курятины, третья - открытие "рынка земли", из-за которого никто не будет дотировать убыточные свинокомплексы.

Более того, в цене могут взлететь цены на яйца на фоне подорожания кормов для птицы.

По словам эксперта Ярины Бойко, в январе десяток яиц может подорожать до 40 гривен, передает Украина 24.

"Мы почувствовали резкий рост цен на такое сырье как зерно пшеницы, зерно кукурузы, соя, жмых. Это является причиной роста и себестоимости полученной продукции. Если раньше она была 14 грн за 10 яиц по себестоимости, сегодня уже выросла до 22 грн и растет дальше. Соответственно, мы видели цену до 30 грн, а сейчас уже наблюдаем 34-36 грн на полках в магазинах", - подчеркнула аналитик и предположила, что такая тенденция сохранится в январе 2021 года, из-за чего стоимость десятка яиц может взлететь до 40 гривен.

В январе также стоит ожидать подорожание хлеба. По словам эксперта Романа Сластена, рост стоимости хлеба ожидается из-за повышения коммуналки и минимальной зарплаты.

"Вполне возможно, что в январе из-за подорожания коммунальных платежей, а также из-за поднятия минимальной зарплаты ожидается рост стоимости хлеба, но в районе до 5%", - цитирует его Украина 24.

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