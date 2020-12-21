В Украине поднялась стоимость хлебобулочных изделий и других продуктов питания

Причины скачка цен назвал глава ГО «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский, передает "Хвиля".



По его словам, одним из факторов является низкий урожай зерновых. Ведь по сравнению с 2019 годом в 2020 году собрали на 7 млн тонн меньше.

В то же время он отмечает, что постоянного повышения цен на хлебобулочные изделия ожидать не стоит, ведь хлебозаводы понимают про наличие конкуренции.

Также на повышение цен на продукты повлиял рост минимальной зарплаты, тарифов на электричество и другие коммунальные услуги.

Украинцы в сети не только возмутились стоимости продуктов на полках магазинов и рынков, но и назвали свои причины.

"В Европе понижают на праздники, а у нас повышают, ми же богатая страна", "Взлетели, но в супермаркетах полно народа, и гребут все, вчера проезжая мимо четырех припарковаться негде, а в торбе 20 минут простояла на кассе, а все плачут что денег нет", "Ну у нас как у людей вокруг перед праздниками цены снижают, а у нас поднимают, у нас очень хорошие предприниматели, они лучше выбросят после праздников чем цены снизят", "Не надо быть экспертом. Дикая жажда наживы на всем, включая больницы и похороны", "Я и без экспертов знаю главную причину - жлобство. Побольше наварить на людях перед праздниками", - писали украинцы в сети.

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