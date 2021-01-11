У новому випуску "Супермама" одна з учасниць здивувала гіперопікою малюка, а також розповідями про виховання

У другому сезоні популярного шоу "Супермама", в останніх випусках за право отримати почесне звання боряться: мама-красуня, Монтессорі-мама, мама-танцівниця і мама-актриса. У цей раз учасниці відвідали будинок Валерії, яка виховує 3-річного сина Святослава.

Гості в будинку Лери були приємно здивовані обстановкою в будинку молодої господині, але їх спантеличило те, що сама мама не пускає дитину на дитячий майданчик, опікаючи його і залишаючи вдома. Спеціально для дитини вод злодії є його особистий майданчик. На думку Карпачова, в 3 роки дитині не достатньо суспільства однієї мами, йому потрібно ще й живе спілкування з однолітками.

На відповідь інших мам сама Валерія відреагувала дуже агресивно і навіть почала матюкатися при дитині. На це Дмитро Карпачов зазначив, що подібного треба уникати при синові, адже він активно поповнює словниковий запас. Також подібна поведінка травмує хлопчика, який в такому віці чутливо ставиться до емоційного стану оточуючих.

Здивувала молодих господинь і манера виховання мами, яка навчає сина генія за системою Монтессорі, де в основі лежить свобода дитини, коли мама тільки лише направляє його. Жінкам сподобався 3-річний малюк, але вони також відзначили, що особливих задатків генія вони не побачили. Це помітив і Карпачов, нагадавши, що хвалити дитину — прекрасно, але не варто завищувати його вміння.

Шанувальники під випуском також не залишили без уваги поведінку героїні:

"Жінці треба сходити до психіатра, добре що вона не ходить на дитячі майданчики-психи повинні бути ізольовані; сама перша почала грубіянити ні з того ні з сього і обурюється, що їй пригрозили дати по морді)) неадекватна; неадекватна, їй лікується потрібно, агресивна баба - дикуха!; Неадекват повний😀 😀 🔥; подивилася 10 хвилин і вже зрозуміла, що матуся з примхами; образлива, зла, морально незріла....прям принадність, а не дівчисько!».

Нагадавши, учасниця реаліті" Супермама " змушує сина вищипувати брови і робити б'юті-процедури.

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