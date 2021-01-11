В новом выпуске "Супермама" одна из участниц удивила гиперопекой малыша, а также рассказами о воспитании

Во втором сезоне популярного шоу «Супермама», в последних выпусках за право получить почетное звание борятся: мама-красавица, Монтессори-мама, мама-танцовщица и мама-актриса. В этот раз участницы посетили дом Валерии, которая воспитывает 3-летнего сына Святослава.

Гости в доме Леры были приятно удивлены обстановкой в доме молодой хозяйки, но их озадачило то, что сама мама не пускает ребенка на детскую площадку, опекая его и оставляя дома. Специально для ребенка вод воре есть его личная площадка. По мнению Карпачева, в 3 года ребенку не достаточно общества одной мамы, ему нужно еще и живое общение со сверстниками.

На ответ других мам сама Валерия отреагировала очень агрессивно и даже начала материться при ребенке. Мамы-соперницы были удивлены злостью девушки и попытались уладить конфликт, не пугая 3-летнего мальчика. На это Дмитрий Карпачев отметил, что подобного надо избегать при сыне, ведь он активно пополняет словарный запас. Также подобное поведение травмирует мальчика, который в таком возрасте чувствительно относится к эмоциональному состоянию окружающих.

Удивила молодых хозяек и манера воспитания мамы, которая обучает сына гения по системе Монтессори, где в основе лежит свобода ребенка, когда мама только лишь направляет его. Женщинам понравился 3-летний малыш, но они также отметили, что особых задатков гения они не увидели. Это заметил и Карпачев, напомнив, что хвалить ребенка — прекрасно, но не стоит завышать его умения.

Поклонники под выпуском также не оставили без внимания поведение героини:

«Женщине надо сходить к психиатру, хорошо что она не ходит на детские площадки-психи должны быть изолированы; сама первая начала хамить ни с того ни с сего и возмущается, что ей пригрозили дать по морде)) неадекватная; Неадекватная, ей лечится нужно, агрессивная баба- дикуха!; Неадекват полный😀😀🔥; Посмотрела 10 минут и уже поняла, что мамаша с причудами; обидчивая, злая, морально незрелая....прям прелесть, а не девчонка!».

Напомним, участница реалити "Супермама" вынуждает сына выщипывать брови и делать бьюти-процедуры.

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