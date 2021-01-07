Известный психолог и экс-участница «Танців з зірками» Наталья Холоденко рассказала о правильной мотивации, которая поможет добиться результата в любом деле

Как передает Politeka.net, секретом, который может помочь в достижении целей, психолог поделилась на своей странице в Инстаграм.

Холоденко подчеркивает, что в основе любого действия должна быть любовь к себе, тогда шансы достичь успеха возрастают молниеносно.

«Любовь к себе — это твоя форма мотивации, причина и способ действия. Важно не что ты делаешь, а для чего. Ты худеешь, потому что ты — толстая уродина или потому что стоишь лучшего внешнего вида, здоровья и комплиментов? Ты учишь английский̆, чтобы не выглядеть глупо в поездках за границу или потому что хочешь кайфовать от свободы общения? Можно делать очень правильные действия, но если мотивация не от любви к себе, это не приведет к успеху», - утверждает психолог.

Пользователи Сети благодарят психолога за такие слова и вдохновение.

«Наталья, спасибо! Какие правильные слова», «Наташа, благодарю, за то, что ты есть, за твои мысли, действия, за то, как ты живешь», «Хорошо сказано», - пишут в комментариях.

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