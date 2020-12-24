Гороскоп для Овнов на 2021 год сулит ряд приятных перемен, сюрпризов и подарков судьбы
Астролог Павел Глоба рассказал, что ждет знак Зодиака в таких жизненных сферах, как любовь, карьера, финансы, как Овен сможет продвинуться в саморазвитии, какие опасности и проблемы со здоровьем могут его подстерегать, пишет Mixnews.
Год Белого Металлического Быка окажется продуктивным. Овнам удастся воплотить в жизнь даже смелые мечты. Не бойтесь планировать будущее, пока ситуация позволяет вносить коррективы.
Отношения между родственниками и влюблёнными могут накалиться в начале нового года. Причиной тому станут разногласия относительно дальнейшего совместного будущего. Что тут сказать, ищите компромисс.
Беда с 90-летним Чапкисом: легенда «Танців з зірками» поделился кадром с больничной койки, как он выглядит
Под Киевом внедорожник влетел в пешеходов, никто не выжил: кадры и первые детали трагедии
51-летняя Лопес потрясла формами "лучше, чем у Ким" в прозрачном платье: "А теперь бедрами..."
Украинка с 15-м размером бюста оседлала стул и устроила сеанс соблазнения: «Горячее не бывает»
Глоба отмечает, что осень предложит Овнам задуматься о дальнейшем будущем и карьере. Стоит определиться, чего они в действительности хотят и двигаться к поставленной цели.
Лето станет для Овнов весьма благоприятным, однако излишне расслабляться всё-таки не стоит.
Меньше всех переживать о самочувствии придётся Овнам. Но это не означает, что они станут неуязвимыми. Возможны сезонные заболевания, а также психологический кризис или депрессия. Им точно стоит научиться расслабляться и контролировать свой разум.
Напомним, что три знака Зодиака внезапно обнищают в 2021 году.
Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждут счастливые перемены в 2021 году.
Также Politeka писала, что четыре знака Зодиака осуществят мечты и планы в 2021 году.