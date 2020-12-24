Гороскоп для Овнов на 2021 год сулит ряд приятных перемен, сюрпризов и подарков судьбы

Астролог Павел Глоба рассказал, что ждет знак Зодиака в таких жизненных сферах, как любовь, карьера, финансы, как Овен сможет продвинуться в саморазвитии, какие опасности и проблемы со здоровьем могут его подстерегать, пишет Mixnews.

Год Белого Металлического Быка окажется продуктивным. Овнам удастся воплотить в жизнь даже смелые мечты. Не бойтесь планировать будущее, пока ситуация позволяет вносить коррективы.

Отношения между родственниками и влюблёнными могут накалиться в начале нового года. Причиной тому станут разногласия относительно дальнейшего совместного будущего. Что тут сказать, ищите компромисс.

Глоба отмечает, что осень предложит Овнам задуматься о дальнейшем будущем и карьере. Стоит определиться, чего они в действительности хотят и двигаться к поставленной цели.

Лето станет для Овнов весьма благоприятным, однако излишне расслабляться всё-таки не стоит.

Меньше всех переживать о самочувствии придётся Овнам. Но это не означает, что они станут неуязвимыми. Возможны сезонные заболевания, а также психологический кризис или депрессия. Им точно стоит научиться расслабляться и контролировать свой разум.



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