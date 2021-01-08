Супер-мамы в украинском шоу продолжают удивлять методами воспитания своих детей

Несколько дней назад вышел вышел 45 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама», в котором за право получить почетное звание борятся: мама-красавица, Монтессори-мама, мама-танцовщица и мама-актриса. Первыми соперницы посещали дом бьюти-мамы Нинель.

Молодая женщина решила воспитывать сына, как джентльмена, который должен знать о женщине всё и уметь за ней ухаживать. Воспитание ребёнка Нинель занимается одна, пытаясь дать ему самое лучше и одновременно с тем воспитать ребенка с уважением к противоположному полу.

Во время проекта девушек немало удивило то, что 13-летний мальчик вместе с мамой ходит по салонам красоты, делает разные уходовые процедуры и знает всё о теле женщины. Также у Глеба есть собственный мастер в барбершопе. По мнению мам-соперниц, Нинель перестаралась с воспитанием, ведь растит из сына настоящую девушку, а это может негативно повлиять на его общение со сверстниками.

Также участницы отметили, что мальчику не обязательно так много внимания уделять состоянию своей кожи и волос.На что Нинель заявила, что растит из сына джентльмена, он должен знать, через что проходит женщина. Примечательно то, что Дмитрий Карпачев, выступающий экспертом в данном шоу, ничего плохого не увидел в поведении Нинель, подчеркнув – ухаживать за собой правильно не может быть плохой привычкой, а наоборот. Важно лишь то, чтобы все внимание юноши не занимал вопрос косметических процедур.

Нинель рассказала, что очень старается вовлечь сына в свой мир, поэтому мальчик знает всех клиенток мамы, а также обсуждает их проблемы. Здесь же Дмитрий Карпачев подчеркивает, что молодому юноше лучше уделить время себе и личному кругу общения со сверстниками. Осудили мамы-соперницы и решение Нинель говорить с сыном о половом созревании. Эксперт же отмечает: мама права и с детьми нужно говорить о сексе, но выдавать информацию постепенно.

Пользователи сети под видео выступили за образ жизни Нинель, осудив соперниц со всей строгостью:

«Объясните кто-нибудь этой рыжей женщине, что чистка лица и выщипывание лишних волосков на бровях не влияет на ориентацию; "уход за собой подтолкнет к нетрадиционной ориентации"🤦🤦🤦 сразу все понятно с уровнем интеллекта этой женщины; Это нормально!!! Это не значит, что они вырастут геями; научите детей не придираться к внешнему виду других. ухаживать за собой это хорошо в любом возрасте;Меня эти мамочки поражают. Это же нормально, когда мальчик в курсе и пмс и вообще женского устройства. Его супруге будущей очень повезётс ним. Нинель - молодчина!».

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