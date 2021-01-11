Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", приміряла незвичайну сукню з глибоким декольте

Дівчина з пишними формами звикла до уваги в соціальній мережі Instagram. Тому Демі намагається ділитися новими фото якомога частіше, щоб привертати увагу і дивувати образами. Так як модель рекламує білизну і купальники, то найчастіше її одяг досить відвертого характеру.

Так, на фан-акаунті в Instagram було представлено фото, на якому Демі позувала в сукні з відкритим декольте до пупка. Сам наряд був зроблений з блискучої тканини і зовсім не приховував гідності Роуз.

При цьому виріз на стегні надав» цибулі " Демі ще більшої пікантності, а легкий макіяж ідеально завершив його, завдяки чому зірка отримала безліч хвалебних слів на свою адресу:

"🌹 😘 🔥Яка красива жінка, на яку я міг би дивитися вічно; вражаючий Розмір; смакота .... ♥ ️ ; Краса; 😍 я закоханий 😍; Гаряча, дама, ви легше на пляжі💚; Демі, привабливе фото! Поцілунок поцілунок; Демі Роуз гарненька, і я так люблю тебе; Ти виглядаєш так чарівно; Краса і розум в одній особі - ідеальний подарунок😍 😘; наскільки ти красива і приємно рожева твоя шкіра; такий гламурний і приголомшливий людина💕 ✨».

Знаменитість звикла до компліментів за роки роботи над своїми іміджем, тому нескромно заявляє: вона виглядає краще, ніж багато інших моделей. Демі також підкреслює, що їй не потрібні дієти для впевненості в собі і вона більше не хоче обмежувати свій режим харчування.

У чорному купальнику з мереживними вставками дівчина виглядала вельми привабливо, а її розпущені локони вдало завершили пляжний образ без додаткових деталей.

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