Американська ікона стилю і бізнесвумен Кім Кардашьян влаштувала примірку білизни прямо на підлозі власної Вбиральні

Як відомо, довгий час Кім працює над створенням нової нижньої білизни. Зірка почала випускати нові колекції, розробивши його з експертом в області коригуючого одягу, нарешті "дійсно працює". Тепер сама модель завжди приміряє всі новинки на собі і незмінно хвалиться особистими фото в Instagram.

Цей раз не став винятком-Кім поділилася серією фото і зазначила, що розуміє проблеми своїх фанатів, оскільки не раз стикалася з важкодоступністю коригуючого білизни

"Панчішно-шкарпеткові вироби. Ми змінюємо правила гри і запускаємо протидіючі гравітації колготки і туфлі, які ліплять, гладять і ніколи не втрачають свою форму. Запуск в 4 кольорах, 4 стилях і розмірах!",- розповіла Кім.

Шанувальники відразу відреагували:

"Я наситився; стримано виглядає, як Кендалл; вона просто чекає мене, як ...; Активний вигляд🔥; Королева🔥 🔥 💯; красиво🤩 🤩 🤩; мені подобається ця поза; скажіть, якщо хтось ще бачить в ній привабливість?; вона з кожним днем більше, таке незвичайне білизна; добре, як стати таким же?; прямо насолода для очей❤️».

На фото, представленому на фан-акаунті в Instagram, можна помітити, що із зайвою вагою зірка справляється досить успішно, а також може здивувати вельми жарким виглядом навіть в простому одноколірному купальнику.

"Я їм в основному рослинну їжу. Ніякого м'яса більше. Вівсянка і веганська ковбаса на сніданок, веганські тако - моє улюблене блюдо на обід. Салати теж гарні! Я люблю печену картоплю і картоплю фрі. Але тонкий, а не товстий картопля. Смузі з ірландського моху теж дуже хороші", - розповідала раніше Кардашьян у своїх інтерв'ю.

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