Американская икона стиля и бизнесвумен Ким Кардашьян устроила примерку белья прямо на полу собственной гардеробной

Как известно, долгое время Ким работает над созданием нового нижнего белья. Звезда начала выпускать новые коллекции, разработав его с экспертом в области корректирующей одежды, наконец-то «действительно работает». Теперь сама модель всегда примеряет все новинки на себе и неизменно хвастается личными фото в Инстаграм.

Этот раз не стал исключением – Ким поделилась серией фото и отметила, что понимает проблемы своих фанатов, поскольку не раз сталкивалась с труднодоступностью корректирующего белья

«Чулочно-носочные изделия. Мы меняем правила игры и запускаем противодействующие гравитации колготки и туфли, которые лепят, гладят и никогда не теряют свою форму. Запуск в 4 цветах, 4 стилях и размерах!», - рассказала Ким.

Поклонники сразу отреагировали:

«Я насытился; Сдержанно выглядит, как Кендалл; Она просто ждет меня, как ...; Активный вид🔥; Королева🔥🔥💯; Красиво 🤩 🤩🤩; мне нравится эта поза; Скажите, если кто-то еще видит в ней привлекательность?; она с каждым днем больше, сколько можно, такое необычное белье; Хорошо, как стать таким же?; прямо услада для глаз️❤️».

На фото, представленном на фан-аккаунте в Инстаграм, можно заметить, что с лишним весом звезда справляется весьма успешно, а также может удивить весьма жарким видом даже в простом одноцветном купальнике.

"Я ем в основном растительную пищу. Никакого мяса больше. Овсянка и веганская колбаса на завтрак, веганские тако - мое любимое блюдо на обед. Салаты тоже хороши! Я люблю печеный картофель и картофель фри. Но тонкий, а не толстый картофель. Смузи из ирландского мха тоже очень хорошие", - рассказывала ранее Кардашьян в своих интервью.

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