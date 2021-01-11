"Він пережив дуже багато"

Помер знаменитий радянський і російський продюсер Володимир Кауфман

Як повідомляє Politeka.net, про трагедію в своєму Instagram повідомив творець гурту «Ласковый май» Андрій Разін. За його словами, Кауфман пішов з життя ввечері 11 січня. При цьому, Разін не назвав причину його смерті.

"Сьогодні о 18:00 пішов з життя найбільший продюсер Радянського Союзу і сучасної Росії Володимир Кауфман. Я знав Володю дуже, дуже багато років. Він звичайно пережив дуже багато", - написав Разін.

Він нагадав, що Кауфман зробив успішними багатьох зірок радянської та російської естради.

"Він поміняв величезну кількість зірок і багатьох з них зробив успішними. Серед них Костя Легостаєв "Дискомафія" і багато інших. У групі "Ласкавий травень «він був режисером-постановником програми "Білі троянди білої зими. 20 років потому" в Санкт-Петербурзі, де було продано 18 000 квитків. У цій програмі брали участь Юра Шатунов, Вєрка Сердючка, а також гурт "Ласковый май", - згадує Разін.

Він приніс свої співчуття всім рідним і близьким покійного.

"Вічна пам'ять Володі. Я сумую і приношу найщиріші співчуття родичам і близьким Володі... він був найкращим і нам його буде дуже не вистачати", - підкреслив продюсер.

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