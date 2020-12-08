Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин всерьез обеспокоен состоянием здоровья бывшего солиста этого коллектива Юрия Шатунова, особенно после недавнего трагического случая

Так, в сентябре не стало звезды "Ласкового мая" Александра Прико. Изначально, смерть певца связывали с последствиями китайского вируса, однако окончательный диагноз медиков огорошил - у мужчины был рак. По словам Разина, жизнь еще одного экс-солиста группы под угрозой. И на этот раз речь о Шатунове, пишет "Радио Комсомольская правда".

Как и Прико, Шатунов не особо следит за своим здоровьем и не борется с вредными привычками. По мнению продюсера, именно последние свели звезду в могилу.

«В группе риска сейчас находится и Юрий Шатунов. У него же очень слабые легкие. Если он, не дай бог, подхватит коронавирус, то, сто процентов, будет аналогичное протекание болезни. Прико курил с девяти лет, а Юра Шатунов — с шести и не перестает. Поэтому там от легких, я думаю, вообще ничего не осталось», — поделился своими переживаниями Разин.

Как бы там ни было, а не только курение может довести Шатунова до могилы. К слову, сам Разин в последнее время достаточно потрепал нервы экс-звезде "Ласкового мая".

Продюсер летом этого года хотел передать Шатунову права на музыкальную продукцию группы, поставив Юрию ультиматум: мол, тот должен связаться с ним в течение 10 дней и обсудить детали передачи. Но Шатунов так и не вышел на связь, поэтому Разин передал права третьим лицам и получил компенсацию.

Далее последовали длительные судебные тяжбы, итогом которых стал запрет Юрию исполнять хиты "Ласквого мая". Так что поклонники не услышат больше "Белых роз" в живую в исполнении Шатунова.

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