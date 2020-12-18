Популярного украинского музыканта Андрея Данилко, которого знают по образу Верки Сердючки, заметили во время отдыха с продюсером группы «Ласкового мая»

Как рассказывает Politeka, фотография была опубликованы на странице знаменитости в Instagram.

«Скоро новогодние каникулы. Я подбираю себе хорошую кухню и хочу приготовить что-то новенькое. Хочу поделиться с вами тем, что я никогда не делал, но на эти праздники обязательно приготовлю и угощу своего сына Илюшу и мою прекрасную Ольгу этими блюдами», - рассказал Андрей Разин.

Уточним, что на опубликованной фотографии можно заметить захмелевшего продюсера в окружении Данилко и еще нескольких мужчин. Компания весело отдыхает с алкоголем.

До этого мы рассказывали, что украинский музыкант Андрей Данилко, которого знают благодаря образу Верки Сердючки, светился от счастья рядом с певицей Тиной Кароль

В сети обнародовали архивный снимок, на котором Тина в откровенном платье с очень глубоким декольте тесно прижалась к артисту. Красотка широко улыбалась и смотрела в кадр. Серьезный Данилко тоже расцвел рядом с пышногрудой красавицей. Видно было, что ему приятно внимание певицы.

Напомним, что Оля Полякова в дерзком мини покрутила "вкусненьким" перед Данилко: "Куда Сердючка смотрит?".

Как сообщала Politeka, игривый Андрей Данилко в порыве чувств потискал Каменских в мини-платье, появилось видео: "У меня есть муж!".

Также Politeka писала, что Андрея Данилко поймали на разглядывании выдающихся форм Поляковой: "Оленька, вы просто...".