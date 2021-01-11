"Он пережил очень много"

Скончался знаменитый советский и российский продюсер Владимир Кауфман

Как сообщает Politeka.net, об трагедии в своем Инстаграм сообщил создатель группы «Ласковый май» Андрей Разин. По его словам, Кауфман ушел из жизни вечером 11 января. При этом, Разин не назвал причину его смерти.

«Сегодня в 18:00 ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России Владимир Кауфман. Я знал Володю очень, очень много лет. Он конечно пережил очень много», - написал Разин.

Он напомнил, что Кауфман сделал успешными многих звезд советской и российской эстрады.

«Он поменял огромное количество звёзд и многих из них сделал успешными. Среди них Костя Легостаев, «Дискомафия» и многие другие. В группе «Ласковый май» он был режиссёром-постановщиком программы «Белые розы белой зимой. 20 лет спустя» в Санкт-Петербурге, где было продано 18 000 билетов. В этой программе принимали участие Юра Шатунов, Верка Сердючка, а также группа «Ласковый май», - вспоминает Разин.

Он принес свои соболезнования всем родным и близким покойного.

«Вечная память Володе. Я скорблю и приношу самые искренние соболезнования родственникам и близким Володи… Он был самым лучшим и нам его будет очень не хватать», - подчеркнул продюсер.

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