Астролог Павло Глоба назвав знаки зодіаку, яких чекають труднощі найближчим часом



За словами фахівця, смуга невдач з 11 по 17 січня почнеться у чотирьох представників зодіакального кола.

Овен



Глоба запевняє, що найбільша кількість проблем з'явиться у вас на роботі.



Народженим під цим знаком Зодіаку астролог радить більше часу проводити з рідними, але не звалювати на них свої проблеми. За його словами, впорається з негараздами в цей період ви повинні самі.

Близнюки



Тиждень не задасться для вас з самого початку-до 14 числа проблеми будуть переслідувати на кожному кроці. Глоба радить не сумувати, оскільки страх і депресія можуть погіршити ситуацію. 14 і 15 число стануть сприятливим часом, зокрема для пошуків другої половинки або нової роботи, нових захоплень.

Глоба рекомендує якомога частіше зустрічатися з приємними людьми і розважатися.

Терези

Представникам цього знака Зодіаку потрібно проявити максимальну витримку і зібраність на роботі. Глоба попереджає, що проігнорувавши думку розумних людей ви можете залишитися без додаткового заробітку. За словами астролога 11, 14 і 15 числа можна здійснювати великі придбання в сфері нерухомості, балувати себе і близьких подарунками.

Стрілець



Народженим під цим сузір'ям астролог радить остерігатися недоброзичливців. Люди з негативною енергетикою і вороги можуть вам знатно напакостити. Якщо багато ризикувати, можна втратити гроші, повагу і стабільність. Також Глоба рекомендує не відмовлятися від підтримки, оскільки вона буде потрібна вам як ніколи.



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