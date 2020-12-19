Год Быка для жителей Украины должен стать воплощением мечты в реальность

Как рассказал астролог Влад Росс в интеврью Униан, этот год станет переломным. Появятся новые тренды и возможности.

"Я всегда утверждал, что экономическое процветание Украины будет длиться двадцать лет, и точкой отсчета станет 2021 год. Старт экономического роста Украины, приобретение независимости от остальных стран, в том числе от России, будет после дня рождения нашей страны, 24 августа", - отмечает провидец.

По словам Влада Росса, 2021 год сулит Украине большие возможности, инвестиции, укрепление гривны ближе к осени. Есть большая вероятность, что приход к власти Джо Байдена в США значительно изменит ситуацию на Донбассе. Весьма вероятно, что будет заключение мирных договоров. И в итоге конфликт между Украиной и РФ завершится.

Напомним, ряд знаков Зодиака предупредили о финансовых потерях, которые ожидают их до июля 2021-го.

Так, Павел Глоба предупреждает многие знаки Зодиака о финансовых трудностях, неурядицах на работе, проблемах в отношениях с коллегами и начальством.

Виной всему Лилит - черная Луна, которая будет находиться в знаке Тельца.

По словам астролога, Лилит "зашла" в Тельца 21 октября 2020 и будет там до 18 июля 2021-го. Такое происходит раз в девятилетие и всегда чревато трудностями в финансах.

Напомним, украинцы раскрыли, за какие зарплаты готовы работать, где ждут больше всего денег.

Как сообщала Politeka, украинцы массово теряют работу, людей заменяют машинами.

Также Politeka писала, что масштабный бунт накроет Украину, люди взбешены решением Рады.