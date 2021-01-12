Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых ждут трудности в ближайшее время
По словам специалиста, полоса неудач с 11 по 17 января начнется у четырех представителей Зодиакального круга.
Овен
Глоба уверяет, что наибольшее количество проблем появится у вас на работе.
Рожденным под этим знаком Зодиака астролог советует больше времени проводить с родными, но не взваливать на них свои проблемы. По его словам, справится с неурядицами в этот период вы должны сами.
Близнецы
Неделя не задастся для вас с самого начала - до 14 числа проблемы будут преследовать на каждом шагу. Глоба советует не унывать, поскольку страх и депрессия могут усугубить ситуацию. 14 и 15 число станут благоприятным временем, в частности для поисков второй половинки или новой работы, новых увлечений.
Глоба рекомендует как можно чаще встречаться с приятными людьми и развлекаться.
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Весы
Представителям этого знака Зодиака нужно проявить максимальную выдержку и собранность на работе. Глоба предупреждает, что проигнорировав мнение умных людей вы можете остаться без дополнительного заработка. По словам астролога 11, 14 и 15 числа можно совершать крупные приобретения в сфере недвижимости, баловать себя и близких подарками.
Стрелец
Рожденным под этим созвездием астролог советует остерегаться недоброжелателей. Люди с негативной энергетикой и ваши враги могут вам знатно напакостить. Если много рисковать, можно потерять деньги, уважение и стабильность. Также Глоба рекомендует не отказываться от поддержки, поскольку она будет нужна вам как никогда.
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