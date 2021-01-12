Українка з ростом 132 сантиметри і вагою 30 кілограм народила дитину



Історію мініатюрної жінки з Чернівецької області Людмили Самар розповіли в Znaj.ua.



У жінки рідкісне захворювання, яке впливає на гормон зростання. Хоч Людмилі і 27 років, але багато хто може сплутати її зі школяркою.

Вона розвивалася як всі діти, проте в другому класі перестала рости. Через роки Людмила зустріла свого коханого і пара зважилася завести дитину, хоч і переживали, що діти успадкують хворобу мами.

У підсумку на світ з'явилася маленька дівчинка вагою 2850 грам. Дитина росте, як звичайні діти.

Через 2 роки ігор і Людмила завели ще одну дитину. Цього разу у них народився хлопчик вагою 2 кілограми, якого назвали Іван.





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