Украинка с ростом 132 сантиметра и весом 30 килограмм родила ребенка



Историю миниатюрной женщины из Черновецкой области Людмилы Самар рассказали в Znaj.ua.



У женщины редкое заболевание, которое влияет на гормон рост. Хоть Людмиле и 27 лет, но многие могут спутать ее со школьницей.

Она развивалась как все дети, однако во втором классе перестала расти. Спустя годы Людмила встретила своего любимого и пара решилась завести ребенка, хоть и переживали, что дети унаследуют болезнь мамы.

В итоге на свет появилась маленькая девочка весом 2850 грамм. Ребенок растет, как обычные дети.

Спустя 2 года Игорь и Людмила завели еще одного ребенка. На этот раз у них родился мальчик весом 2 килограмма, которого назвали Иван.





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Светлана Кухарчук вышла замуж в 18 и к 42-м годам у нее появились 10 мальчиков и 8 девочек.



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