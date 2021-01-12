А як ви ставитеся до даної заборони?

Лікар розповіла, як заборона на продаж непродовольчих товарів вплине на епідеміологічну

Свій коментар експерт ВООЗ з реагування на біологічні загрози та доктор медичних наук Наталія Виноград дала в ефірі "Україна 24".

За її словами, дана заборона може скоротити кількість людей в супермаркетах.

"У даному варіанті встановлено, що людина досягне реалізованого ризику зараження, якщо вона буде там перебувати 15 хвилин, яких вистачить, щоб взяти продукти і вийти з магазину. А ось щоб обійти всі відділи і зібрати всі потрібні і непотрібні речі, постояти, подумати, це понад 15 хвилин навіть для досвідченого покупця", - поділилася лікар.

Також вона зазначила, що в Україні очікується епідемія грипу та ГРВІ, тому карантинні заборони виправдані.

"Основна ідея - стримати темпи приросту нових випадків з урахуванням того, що потрібен захист ще й від грипу та інших ГРВІ, і лімітувати, обмежувати потенційні ризики. Порахуйте, скільки приміщень може відвідати людина в день і скільки там перебувати. Може, він краще посидить вдома і обійдеться без шкарпеток?"- зазначила вона.



Раніше в МОЗ критику українців щодо заборони на продаж певних товарів або роботу закладів під час локдауну порахували необґрунтованою.

За словами міністра, навіть якщо хтось з українців не встиг купити щось таке, це все ще можна зробити за допомогою онлайн-замовлень.

Також міністр охорони здоров'я України зазначив, що в українців було достатньо часу, щоб запастися потрібними товарами.



Нагадаємо, українці не можуть купити важливі товари, в МОЗ озвучили правила локдауну.

Як повідомляла Politeka, повний локдаун з 8 січня, в МОЗ розкрили важливий нюанс про заборони.

Також Politeka писала, що суворий локдаун набув чинності в Києві: людей не підпускають до потрібних товарів, красномовні кадри.



