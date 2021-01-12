Врач рассказала, как запрет на продажу непродовольственных товаров повлияет на эпидемиологическую
Свой комментарий эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы и доктор медицинских наук Наталья Виноград дала в эфире "Украина 24".
По ее словам, данный запрет может сократить количество людей в супермаркетах.
"В данном варианте установлено, что человек достигнет реализованного риска заражения, если он будет там находиться 15 минут, которых хватит, чтобы взять продукты и выйти из магазина. А вот чтобы обойти все отделы и собрать все нужные и ненужные вещи, постоять, подумать, это больше 15 минут даже для опытного покупателя", - поделилась врач.
Опухшего Тарзана едва узнали после возвращения из Африки, удаленное фото: "Наташка спецом залила..."
Фаворитка Ямы из "Танців з зірками" в шортиках, едва прикрывающих ягодицы, исполнила свою мечту: "Украдут!"
Конфликт вспыхнул между Тиной Кароль и Осадчей, выяснились подробности: "Развернулась и ушла"
"Надоело бояться заразы": тысячи одесситов наплевали на локдаун и вышли на улицы, видео
Опухшего Тарзана едва узнали после возвращения из Африки, удаленное фото: "Наташка спецом залила..."
Также она отметила, что в Украине ожидается эпидемия гриппа и ОРВИ, поэтому карантинный запреты оправданы.
"Основная идея – сдержать темпы прироста новых случаев с учетом того, что нужна защита еще и от гриппа и других ОРВИ, и лимитировать, ограничивать потенциальные риски. Посчитайте, сколько помещений может посетить человек в день и сколько там находиться. Может, он лучше посидит дома и обойдется без носков?" – отметила она.
Ранее в МОЗ критику украинцев относительно запрета на продажу определенных товаров или работу заведений во время локдауна посчитали необоснованной.
По словам министра, даже если кто-то из украинцев не успел купить что-то такое, это все еще можно сделать с помощью онлайн-заказов.
Также министр здравоохранения Украины отметил, что у украинцев было достаточно времени, чтобы запастись нужными товарами.
Напомним, украинцы не могут купить важные товары, в Минздраве озвучили правила локдауна.
Как сообщала Politeka, полный локдаун с 8 января, в Минздраве раскрыли важный нюанс о запретах.
Также Politeka писала, что суровый локдаун вступил в силу в Киеве: людей не подпускают к нужным товарам, красноречивые кадры.