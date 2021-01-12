А как вы относитесь к данному запрету?

Врач рассказала, как запрет на продажу непродовольственных товаров повлияет на эпидемиологическую

Свой комментарий эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы и доктор медицинских наук Наталья Виноград дала в эфире "Украина 24".

По ее словам, данный запрет может сократить количество людей в супермаркетах.

"В данном варианте установлено, что человек достигнет реализованного риска заражения, если он будет там находиться 15 минут, которых хватит, чтобы взять продукты и выйти из магазина. А вот чтобы обойти все отделы и собрать все нужные и ненужные вещи, постоять, подумать, это больше 15 минут даже для опытного покупателя", - поделилась врач.

Также она отметила, что в Украине ожидается эпидемия гриппа и ОРВИ, поэтому карантинный запреты оправданы.

"Основная идея – сдержать темпы прироста новых случаев с учетом того, что нужна защита еще и от гриппа и других ОРВИ, и лимитировать, ограничивать потенциальные риски. Посчитайте, сколько помещений может посетить человек в день и сколько там находиться. Может, он лучше посидит дома и обойдется без носков?" – отметила она.

Ранее в МОЗ критику украинцев относительно запрета на продажу определенных товаров или работу заведений во время локдауна посчитали необоснованной.

По словам министра, даже если кто-то из украинцев не успел купить что-то такое, это все еще можно сделать с помощью онлайн-заказов.

Также министр здравоохранения Украины отметил, что у украинцев было достаточно времени, чтобы запастись нужными товарами.



Напомним, украинцы не могут купить важные товары, в Минздраве озвучили правила локдауна.

Как сообщала Politeka, полный локдаун с 8 января, в Минздраве раскрыли важный нюанс о запретах.

Также Politeka писала, что суровый локдаун вступил в силу в Киеве: людей не подпускают к нужным товарам, красноречивые кадры.



