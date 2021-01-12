Львівський хірург Дмитро Лось у заблокованому Луганському аеропорту врятував десятки життів



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Лікар відправився на передову в 2014 році, коли тільки починалися найзапекліші бої. Як передає Politeka.net , спогадами про рік проведений на фронті медик розповів в інтерв'ю "24 каналу" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)Лікар відправився на передову в 2014 році, коли тільки починалися найзапекліші бої.



Лікарі, які були в аеропорту до його приїзду обладнали імпровізований медпункт, але медикаментів все одно не вистачало. Був брак знеболюючих.

"У нас був один пацієнт, якого не вдалося врятувати. У нього були дуже важкі травми", - згадує хірург.