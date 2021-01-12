Львівський хірург Дмитро Лось у заблокованому Луганському аеропорту врятував десятки життів
Як передає Politeka.net, спогадами про рік проведений на фронті медик розповів в інтерв'ю "24 каналу" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
Лікар відправився на передову в 2014 році, коли тільки починалися найзапекліші бої.
Як передає Politeka.net, спогадами про рік проведений на фронті медик розповів в інтерв'ю "24 каналу" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
Лікар відправився на передову в 2014 році, коли тільки починалися найзапекліші бої.
Лікарі, які були в аеропорту до його приїзду обладнали імпровізований медпункт, але медикаментів все одно не вистачало. Був брак знеболюючих.
"У нас був один пацієнт, якого не вдалося врятувати. У нього були дуже важкі травми", - згадує хірург.
Лікар себе героєм не вважає. На його думку, так, як він вчинив би кожен.
"Не знаю, чи було це покликанням, але впевнений, потрапивши туди інша людина - то він би працював на повну. Ніякого героїзму в цьому немає. Є робота в складних умовах і адаптувавшись до них можна виконувати багато чого", - поділився Дмитро.
У мережі досі згадують українського лікаря, які самовіддано рятував бійців ЗСУ.
"Львівський хірург Дмитро Лось у заблокованому Луганському аеропорту врятував півсотні життів. Витягував на собі з місця поранення і оперував у бомбосховищі майже без медикаментів", - писали українці в мережі.
"Львівський хірург Дмитро Лось у заблокованому Луганському аеропорту врятував півсотні життів. Витягував на собі з місця поранення і оперував у бомбосховищі майже без медикаментів", - писали українці в мережі.
Нагадаємо, аферисти "з МОЗ" налякали українців, Ляшко розкрив деталі: "просять терміново..."
Як повідомляла Politeka, у МОЗ повідомили, що чекає українців, у зв'язку з масовою вакцинацією: "щоб зробити щеплення..."
Популярні новини заразПоказати ще
Опухлого Тарзана ледь впізнали після повернення з Африки, видалене фото: "Наташка спецом залила..."
Дженніфер Лопес ледь впихнула свої "кульки" в сміливий купальник, погравши губками на камеру: "Боже мій!"
Оля Полякова терміново покинула Україну і розповіла, що сталося: "Наша сім'я..."
"Чапкіс відмовляється від їжі і води": з'явилося фото і нові подробиці про стан судді "Танців з зірками"
"Холостячка" Ксенія Мішина схудла на 30 кілограмів, фото з минулого життя: "Зовсім інша людина..."
Також Politeka писала, що Степанов повідомив про подачу документів на реєстрацію російської вакцини: "повинна бути..."