Многие ждут не дождутся, когда в Украине стартует вакцинация от коронавируса

Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Еспресо.TV" уточнил запланированные сроки вакцинации от COVID-19.

Он отметил, что вакцинация будет разбита на несколько этапов.

Ляшко уточнил, что вакцинация украинцев будет состоять из пяти этапов, которые займут около года – с февраля 2021 года по март 2022-го. В каждом из них есть два раунда: первая прививка и через 25 дней вторая.

"Без пятого этапа у нас выходит около 23 млн украинцев по две прививки. То есть с февраля 2021 года по 1 марта 2022 года мы обеспечим охват вакциной (указанного количества граждан), если все придут, чтобы сделать прививку", – сказал он, напомнив, что вакцинация является добровольной.

Также Ляшко пояснил, почему даже при большом количестве доз вакцины, не получиться сразу привить всех украинцев. По его словам, это зависит не только от наличия самого препарата, но и от способности медицинской системы сделать эти прививки.

Ранее Виктор Ляшко отметил, что специалисты Минздрава моделировали сценарии развития пандемии COVID-19 в стране так, чтобы допустить только один жесткий карантин в период с конца 2020го – в начале 2021 года.

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