Виктор Ляшко во время локдауна предупредил украинцев о мошенничестве

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко оказался в центре внимания злоумышленников, которые начали от его имени просить деньги.

Он призвал украинцев быть внимательнее и не верить фейкам. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

"Друзья, получили информацию о том, что от моего имени и от имени работников приемной главного санитарного врача звонят мошенники и рассказывают о том, что я оказался в тяжелой ситуации и просят перевести внушительную сумму денег на счет", - написал Ляшко.

Он добавил, что на этом афера не заканчивается и украинцам начинает звонить мужчина, который представляется его именем. Ляшко призывает не верить таким звонкам и ни в коем случе не отдавать деньги мошенникам.

"Потом звонит фейковый Ляшко с такого же фейкового Телеграм-канала с моей личной фотографией. Аферист разговаривает от моего имени и просит срочно помочь деньгами. Официально сообщаю, что это мошенничество. Никаких телефонных звонков от меня не поступало! Пожалуйста, сразу проверяйте информацию и ни в коем случае не переводите деньги на счета аферистов!" – обратился главный санитарный врач к украинцам.

Напомним, о массовой вакцинации от вируса: в Минздраве сообщили, что ждет украинцев.

Как сообщала Politeka, продление локдауна после 25 января, в Минздраве проговорились.

Также Politeka писала, что украинцы вернутся к привычной жизни после вируса, в Минздраве назвали сроки.