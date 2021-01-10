До чого потрібно готуватися...

У МОЗ розповіли, чи розглядають продовження локдауну цієї зими

Головний санітарний лікар, Заступник Міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів в ефірі каналу Эспресо.TV, чи загрожує Україні продовження локдауна (щоб подивитися відео доскролльте до кінця сторінки).

Так, Ляшко зазначив, що фахівці МОЗ моделювали сценарії розвитку пандемії COVID-19 в країні так, щоб допустити тільки один жорсткий карантин в період з кінця 2020го – на початку 2021 року.

"Якщо все буде відбуватися так, як ми спрогнозували, то ні продовження карантину, ні додаткових жорстких обмежень протягом цього осінньо-зимового періоду не повинно бути. Однак завжди є "але", - зазначив він.

Високопоставлений чиновник підкреслив, що коронавірус – це новий і небезпечний вірус, який встиг мутувати у Великобританії, коли уряд послабив черговий карантин. Тому з ним необхідно бути дуже обережними.

"Тому і ми не можемо 100-відсотково давати гарантію, що так, як було прогнозовано, так і буде насправді", – підсумував головний санлікар.

Нагадаємо, що 8 січня, в Україні почався жорсткий карантин (локдаун) проти поширення коронавірусу (COVID-19).

Рішення про введення локдауна було прийнято на засіданні Уряду 9 грудня. Триватиме такий карантин до 24 січня.

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