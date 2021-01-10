К чему нужно готовиться...

В Минздраве рассказали, рассматривают ли продление локдауна этой зимой

Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в эфире канала Эспресо.TV, грозит ли Украине продление локдауна (чтобы посмотреть видео доскролльте до конца страницы).

Так, Ляшко отметил, что специалисты Минздрава моделировали сценарии развития пандемии COVID-19 в стране так, чтобы допустить только один жесткий карантин в период с конца 2020го – в начале 2021 года.

"Если все будет происходить так, как мы спрогнозировали, то ни продления карантина, ни дополнительных жестких ограничений в течение этого осенне-зимнего периода не должно быть. Однако всегда есть "но", – отметил он.

Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что коронавирус – это новый и опасный вирус, который успел мутировать в Великобритании, когда правительство ослабило очередной карантин. Поэтому с ним необходимо быть очень осторожными.

"Поэтому и мы не можем 100-процентно давать гарантию, что так, как было прогнозируемо, так и будет на самом деле", – подытожил главный санврач.

Напомним, что 8 января, в Украине начался жесткий карантин (локдаун) против распространения коронавируса (COVID-19).

Решение о введении локдауна было принято на заседании правительства 9 декабря. Продлится такой карантин до 24 января.

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