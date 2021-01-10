Багато хто чекає не дочекаються, коли в Україні стартує вакцинація від коронавірусу

Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі "Еспресо.TV" уточнив заплановані терміни вакцинації від COVID-19.

Він зазначив, що вакцинація буде розбита на кілька етапів.

Ляшко уточнив, що вакцинація українців складатиметься з п'яти етапів, які займуть близько року – з лютого 2021 року по березень 2022-го. У кожному з них є два раунди: перше щеплення і через 25 днів друге.

"Без п'ятого етапу у нас виходить близько 23 млн українців по два щеплення. Тобто з лютого 2021 року по 1 березня 2022 року ми забезпечимо охоплення вакциною (зазначеної кількості громадян), якщо всі прийдуть, щоб зробити щеплення", – сказав він, нагадавши, що вакцинація є добровільною.

Також Ляшко пояснив, чому навіть при великій кількості доз вакцини, не вийти відразу прищепити всіх українців. За його словами, це залежить не тільки від наявності самого препарату, але і від здатності медичної системи зробити ці щеплення.

Раніше Віктор Ляшко зазначив, що фахівці МОЗ моделювали сценарії розвитку пандемії COVID-19 в країні так, щоб допустити тільки один жорсткий карантин в період з кінця 2020го – на початку 2021 року.

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