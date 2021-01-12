Львовский хирург Дмитрий Лось в заблокированном Луганском аэропорту спас десятки жизней
Как передает Politeka.net, воспоминаниями о годе проведенном на фронте медик рассказал в интервью "24 каналу" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Врач отправился на передовую в 2014 году, когда только начинались самые ожесточенные бои.
Как передает Politeka.net, воспоминаниями о годе проведенном на фронте медик рассказал в интервью "24 каналу" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Врач отправился на передовую в 2014 году, когда только начинались самые ожесточенные бои.
Врачи, которые были в аэропорту до его приезда оборудовали импровизированный медпункт, но медикаментов все равно не хватало. Было нехватка обезболивающих.
"У нас был один пациент, которого не удалось спасти. У него были очень тяжелые травмы", - вспоминает хирург.
Врач себя героем не считает. По его мнению, так как он поступил бы каждый.
"Не знаю, было ли это призванием, но уверен, попав туда другой человек - то он бы работал на полную. Никакого героизма в этом нет. Есть работа в сложных условиях и адаптировавшись к ним можно выполнять много чего", - поделился Дмитрий.
В сети до сих пор вспоминают украинского врача, которые самоотверженно спасал бойцов ВСУ.
"Львовский хирург Дмитрий Лось в заблокированном Луганском аэропорту спас полсотни жизней. Вытаскивал на себе с места ранения и оперировал в бомбоубежище почти без медикаментов", - писали украинцы в сети.
"Львовский хирург Дмитрий Лось в заблокированном Луганском аэропорту спас полсотни жизней. Вытаскивал на себе с места ранения и оперировал в бомбоубежище почти без медикаментов", - писали украинцы в сети.
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