Львовский хирург Дмитрий Лось в заблокированном Луганском аэропорту спас десятки жизней



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Врач отправился на передовую в 2014 году, когда только начинались самые ожесточенные бои. Как передает Politeka.net , воспоминаниями о годе проведенном на фронте медик рассказал в интервью "24 каналу" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)Врач отправился на передовую в 2014 году, когда только начинались самые ожесточенные бои.



Врачи, которые были в аэропорту до его приезда оборудовали импровизированный медпункт, но медикаментов все равно не хватало. Было нехватка обезболивающих.

"У нас был один пациент, которого не удалось спасти. У него были очень тяжелые травмы", - вспоминает хирург.