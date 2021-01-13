Відома модель Ніколь Потуральскі, колишня кохана Бреда Пітта, показала незвичайний лайфхак

На фото Ніколь здалася в штанях, які вирішила розстебнути. Потуральскі була без верхнього одягу, позуючи в білому ліфі. На розстебнутих штанях можна побачити келих з напоєм, який модель примудрилася якось поставити. Зірка таким чином вирішила розважитися, адже вдома їй нудно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Нудно в будинку. Тримач для напоїв", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Дуже шикарне скло"," я так за тобою сумую, лол, Я вболіваю за тебе з Японії"," ти збираєшся пролити це", " Ах, мої 3 улюблені речі!", "така смішна і розумна"," чи Модно зараз так пити?", "Вау, відмінна робота, місіс Ніколь", " весь час гола, тому що тобі нудно?", "це пов'язки на склі для мене", "відмінна ідея - не потрібні модні підставки для напоїв, коли можна носити одяг".

Ми писали, що відома модель Ніколь Потуральскі показала свої досконалості в короткій сукні.

Цього разу Ніколь сфотографувала себе в спальні, стоячи біля дзеркала. За зіркою помітна білосніжна постіль. Модель була в сукні, яка надівається під інші наряди.

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