Відома модель Ніколь Потуральскі, колишня кохана Бреда Пітта, показала незвичайний лайфхак
На фото Ніколь здалася в штанях, які вирішила розстебнути. Потуральскі була без верхнього одягу, позуючи в білому ліфі. На розстебнутих штанях можна побачити келих з напоєм, який модель примудрилася якось поставити. Зірка таким чином вирішила розважитися, адже вдома їй нудно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Нудно в будинку. Тримач для напоїв", - написала зірка під фото.
Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:
Шалена Ольга Бузова вискочила на вулицю без ліфчика, хвалячись зайвими кілограмами: "Не ганьбилася б, як дошка"
Блондинка з "Квартал 95" обтягнулася шкірою і влаштувала новий сеанс спокушання: "Підпалюй гніт..."
Кара небесна наздогнала Полякову, що похвалилася розкішшю на Мальдівах: "Не хочу засмучуватися, але..."
Ксенію Мішину з Еллертом заклювали через копіювання дружини "Холостяка" Добриніна: "Що за маячня..."
"Чапкіс відмовляється від їжі і води": з'явилося фото і нові подробиці про стан судді "Танців з зірками"
"Дуже шикарне скло"," я так за тобою сумую, лол, Я вболіваю за тебе з Японії"," ти збираєшся пролити це", " Ах, мої 3 улюблені речі!", "така смішна і розумна"," чи Модно зараз так пити?", "Вау, відмінна робота, місіс Ніколь", " весь час гола, тому що тобі нудно?", "це пов'язки на склі для мене", "відмінна ідея - не потрібні модні підставки для напоїв, коли можна носити одяг".
Ми писали, що відома модель Ніколь Потуральскі показала свої досконалості в короткій сукні.
Цього разу Ніколь сфотографувала себе в спальні, стоячи біля дзеркала. За зіркою помітна білосніжна постіль. Модель була в сукні, яка надівається під інші наряди.
Нагадаємо, екс-коханка Бреда Пітта в крихітній білизні не залишила місця для фантазії
А ще Politeka писала, що екс-коханка Бреда Пітта в ліфчику і з розстебнутою ширінкою змусила напружитися
Також Politeka повідомляла, що екс-коханка Бреда Пітта без білизни влаштувала прийом сонячних ванн