Известная модель Николь Потуральски, бывшая возлюбленная Брэда Питта, показала необычный лайфхак
На фото Николь показалась в штанах, которые решила расстегнуть. Потуральски была без верхней одежды, позируя в белом лифе. На расстегнутых штанах можно увидеть бокал с напитком, который модель умудрилась как-то поставить. Звезда таким образом решила развлечься, ведь дома ей скучно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Скучно в доме. Держатель для напитков", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:
Шальная Ольга Бузова выскочила на улицу без лифчика, хвастаясь лишними килограммами: "Не позорилась бы, как доска"
16-летняя дочь Поляковой в прозрачном платье засветила свой роскошный номер: не отстает от мамы
Трагедия разворачивается на Херсонщине, количество жертв растет с каждым днем: "Едва держатся на ногах и..."
Острая на язык Полякова высказала Кате Осадчей все, что о ней думала: "Помню твою гонористую..."
Отвергнутый "Холостячкой" Тригубенко признался, что у него сейчас с Мишиной и в своей проблеме: "Я не умею..."
"Очень шикарное стекло", "Я так по тебе скучаю, лол, я болею за тебя из Японии", "Ты собираешься пролить это", "Ах, мои 3 любимые вещи!", "такая смешная и умная", "Модно ли сейчас так пить?", "Вау, отличная работа, миссис Николь", "все время голая, потому что тебе скучно?", "это повязки на стекле для меня", "Отличная идея - не нужны модные подставки для напитков, когда можно носить одежду".
Мы писали, что известная модель Николь Потуральски показала свои совершенства в коротком платьишке.
В этот раз Николь сфотографировала себя в спальне, стоя у зеркала. За звездой заметна белоснежная постель. Модель была в платье, которое надевается под другие наряды.
Напомним, экс-любовница Брэда Питта в крошечном белье не оставила места для фантазии
А еще Politeka писала, что экс-любовница Брэда Питта в лифчике и с расстегнутой ширинкой заставила напрячься
Также Politeka сообщала, что экс-любовница Брэда Питта без белья устроила прием солнечных ванн