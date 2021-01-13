Известная модель Николь Потуральски, бывшая возлюбленная Брэда Питта, показала необычный лайфхак

На фото Николь показалась в штанах, которые решила расстегнуть. Потуральски была без верхней одежды, позируя в белом лифе. На расстегнутых штанах можно увидеть бокал с напитком, который модель умудрилась как-то поставить. Звезда таким образом решила развлечься, ведь дома ей скучно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Скучно в доме. Держатель для напитков", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Очень шикарное стекло", "Я так по тебе скучаю, лол, я болею за тебя из Японии", "Ты собираешься пролить это", "Ах, мои 3 любимые вещи!", "такая смешная и умная", "Модно ли сейчас так пить?", "Вау, отличная работа, миссис Николь", "все время голая, потому что тебе скучно?", "это повязки на стекле для меня", "Отличная идея - не нужны модные подставки для напитков, когда можно носить одежду".

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В этот раз Николь сфотографировала себя в спальне, стоя у зеркала. За звездой заметна белоснежная постель. Модель была в платье, которое надевается под другие наряды.

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