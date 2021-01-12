У мережі показали рахунок одного із закладів у Буковелі

Як передає Politeka.net, відповідний знімок чека з ресторану на українському курорті опублікував журналіст Дмитро Безпалий у Twitter.

"Просто ціни в Буковелі", - лаконічно повідомив він у підписі до посту.



На опублікованому фото видно, що компанія посиділа в закладі на 9420 гривень.

У коментарях під постом українці були здивовані цінами. На думку більшості, ціни в закладі досить великі, але були і ті, хто порахував вартість страв і випивки помірними.

"Просто озвіріли! Ціни і все дорожче ніж в Європі сервіс звичайно непоганий, але ніхто не вважається, що це на нашій землі створено, що спочатку потрібно створити такі фінансові умови для громадян держави, щоб вони могли собі такі ціни дозволити", " Буковель ніколи не був дешевим курортом!", "Туди поїхати відпочивати, потрібно мільйонером бути. А за таку ціну, то краще вже в Єгипет полетіти, і все включено буде", "це більше ніж місячна зарплата медсестри, разом з усіма доплатами. А іноді теж так хочеться, пожити хоча б тиждень і відчути себе людиною, а не дешевою рабсилою", - писали українці в мережі.

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