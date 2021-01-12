В сети показали счет одного из заведений в Буковеле

Как передает Politeka.net, соответственный снимок чека с ресторана на украинском курорте опубликовал журналист Дмитрий Безпалый в Twitter.

"Просто цены в Буковеле", - лаконично сообщил он в подписи к посту.



На опубликованном фото видно, что компания посидела в заведении на 9420 гривен.

В комментариях под постом украинцы были удивлены ценами. По мнению большинства, цены в заведении довольно большие, но были и те, кто посчитал стоимость блюд и выпивки умеренными.

"Просто озверели! Цены и все дороже чем в Европе сервис конечно неплохой, но никто не считается, что это на нашей земле создано, что сначала нужно создать такие финансовые условия для граждан государства, чтобы они могли себе такие цены позволить", "Буковель никогда не был дешёвым курортом!", "Туда поехать отдыхать, нужно миллионером быть. А за такую цену, то лучше уж в Египет улететь, и все включено будет", "Это больше чем месячная зарплата медсестры, вместе со всеми доплатами. А иногда тоже так хочется, пожить хотя бы недельку и почувствовать себя человеком, а не дешёвой рабсилой", - писали украинцы в сети.

Напомним, украинцы не могут купить важные товары, в Минздраве озвучили правила локдауна.

Как сообщала Politeka, полный локдаун с 8 января, в Минздраве раскрыли важный нюанс о запретах.

Также Politeka писала, что суровый локдаун вступил в силу в Киеве: людей не подпускают к нужным товарам, красноречивые кадры.



