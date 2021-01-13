Погода в Україні 13 січня засмутить українців різким погіршенням погодних умов

Як передає Politeka.net з посиланням на сайт Укргідрометцентру, в середу практично на всій території України очікуються опади. Залежно від температури повітря жителі різних регіонів побачать сніг або дощ зі снігом.

Найбільше опадів очікується у східних регіонах. Вночі йтиме сніг, а вдень можливий мокрий сніг. Температура зіпсує зимовий настрій, піднявшись до 1 градуса тепла.

У західних регіонах буде менше снігу, місцями пройде сніг з дощем. Температура повітря коливатиметься в районі 1 градуса тепла.

Найхолодніше 13 січня буде в центральних регіонах, включаючи Київ. У столиці вдень похолодає до -4 градусів. Вдень буде сніжно, а вночі опадів не очікується.

На півдні, на подив місцевих жителів, теж буде холодніше, ніж в інших регіонах України. В Одеській і Миколаївській областях очікується -2 градуси. Не обійдеться і без опадів у вигляді снігу і мокрого снігу.

Як раніше повідомляла популярний синоптик Наталка Діденко, в Україну йде потужний циклон, який забезпечить негоду по всій території країни. Циклон прийде з півдня, тому першими від поганої погоди постраждають південні області.

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