У столиці прийняли важливе рішення з приводу карантину

Як відомо, в Україні введено режим локдауну з 8 по 25 січня, однак у Києві вирішили трохи послабити деякі вимоги.

За даними моніторингу, в місті виконується більшість обмежень, а порушень фіксується небагато. Тому в Держспоживслужбі дозволили роботу атракціонів і ковзанок, пише РБК.

Заступник мера Володимир Бондаренко в ефірі каналу "Україна 24" повідомив, що робота таких видів розваг на свіжому повітрі мінімізує ризик зараження, проте все-таки варто дотримуватися протиепідемічні міри.

Бондаренко заявив, що немає підстав і для обмеження входу на станції метрополітену, адже немає великої тисняви.

Заступник мера заявив, що в роботі громадського транспорту також є важливі обмеження. Моніторинг проводиться і по приватних, і по комунальних перевізниках.

Міський штаб визначив кількість місць в транспорті повинно займатися стільки, скільки вписано в паспорт транспортного засобу.

У великогабаритному автобусі, тролейбусі крім сидячих місць можна займати і кілька стоячих.

Раніше ми писали, що за інформацією прес-служби київської мерії, в столиці, станом на 10 січня, усього зафіксовано 117 588 підтверджених випадків захворювання китайського вірусу.

За добу хвороба підтвердилася у 202 жінок, 154 чоловіків і 15 дітей.

"Лідером" за кількістю хворих був Дарницький район - 129 нових випадків, у Святошинському та Шевченківському районах — по 45. У Дніпровському районі столиці-39 нових випадків.

Нагадаємо про посиленні карантину з 8 січня, Степанов зробив важливу заяву.

Також Politeka писала, що у Кабміні зглянулися над українцями і скасували скандальну заборону.