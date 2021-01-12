В столице приняли важное решение по поводу карантина
Как известно, в Украине введен режим локдауна с 8 по 25 января, однако в Киеве решили немного ослабить некоторые требования.
По данным мониторинга, в городе выполняется большинство ограничений, а нарушений фиксируется немного. Поэтому в Госпродпотребслужбе разрешили работу аттракционов и катков, пишет РБК.
Заммэра Владимир Бондаренко в эфире канала "Украина 24" сообщил, что работа таких видов развлечений на свежем воздухе минимизирует риск заражения, однако все-таки стоит соблюдать противоэпидемические меры.
Бондаренко заявил, что нет оснований и для ограничения входа на станции метрополитена, ведь нет большой давки.
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Заммэра заявил, что в работе общественного транспорта также есть важные ограничения. Мониторинг проводится и по частным, и по коммунальным перевозчикам.
Городской штаб определил количество мест в транспорте должно заниматься столько, сколько вписано в паспорт транспортного средства.
В крупногабаритном автобусе, троллейбусе кроме сидячих мест можно занимать и несколько стоячих.
Ранее мы писали, что по информации пресс-службы киевской мэрии, в столице, по состоянию на 10 января, всего зафиксировано 117 588 подтвержденных случаев заболевания китайского вируса.
За сутки болезнь подтвердилась у 202 женщин, 154 мужчин и 15 детей.
"Лидером" по количеству больных был Дарницкий район - 129 новых случаев, в Святошинском и Шевченковском районах — по 45. В Днепровском районе столицы - 39 новых случаев.
Напомним об ужесточении карантина с 8 января, Степанов сделал важное заявление.
Также Politeka писала, что в Кабмине сжалились над украинцами и отменили скандальный запрет.