В столице приняли важное решение по поводу карантина

Как известно, в Украине введен режим локдауна с 8 по 25 января, однако в Киеве решили немного ослабить некоторые требования.

По данным мониторинга, в городе выполняется большинство ограничений, а нарушений фиксируется немного. Поэтому в Госпродпотребслужбе разрешили работу аттракционов и катков, пишет РБК.

Заммэра Владимир Бондаренко в эфире канала "Украина 24" сообщил, что работа таких видов развлечений на свежем воздухе минимизирует риск заражения, однако все-таки стоит соблюдать противоэпидемические меры.

Бондаренко заявил, что нет оснований и для ограничения входа на станции метрополитена, ведь нет большой давки.

Заммэра заявил, что в работе общественного транспорта также есть важные ограничения. Мониторинг проводится и по частным, и по коммунальным перевозчикам.

Городской штаб определил количество мест в транспорте должно заниматься столько, сколько вписано в паспорт транспортного средства.

В крупногабаритном автобусе, троллейбусе кроме сидячих мест можно занимать и несколько стоячих.

Ранее мы писали, что по информации пресс-службы киевской мэрии, в столице, по состоянию на 10 января, всего зафиксировано 117 588 подтвержденных случаев заболевания китайского вируса.

За сутки болезнь подтвердилась у 202 женщин, 154 мужчин и 15 детей.

"Лидером" по количеству больных был Дарницкий район - 129 новых случаев, в Святошинском и Шевченковском районах — по 45. В Днепровском районе столицы - 39 новых случаев.

Напомним об ужесточении карантина с 8 января, Степанов сделал важное заявление.

Также Politeka писала, что в Кабмине сжалились над украинцами и отменили скандальный запрет.