У мережі розповіли історію українця, який вирушив на фронт захищати Батьківщину

Зокрема, в зоні бойових дій на Донбасі несе службу молодий командир вогневого опорного пункту з позивним Сенсей, який пожертвував заради захисту України мрією стати педагогом.

Про це розповіли на сторінці прес-служби штабу Операції Об'єднаних сил в Facebook.

До війни Володимир навчався на вчителя початкових класів. Однак з початком російської агресії хлопець зрозумів, що не може стояти осторонь, а тому зважився на кардинальну зміну спеціальності і залишив школу, де встиг пропрацювати зовсім небагато.

"Складно було спокійно вчителювати в таких умовах. Ще й мама важко сприйняла моє рішення, говорила, що робота в школі не менш важлива, ніж війна. Але моє рішення було свідомим і чітким. І вплинути на нього ніхто б не зміг", - розповів захисник.

У 2020 році Володимир закінчив Львівську національну академію сухопутних військ і одразу опинився на передовій.

Зараз його підрозділ тримає оборону на Донецькому напрямку.

"Зі своїм вибором Я не прогадав. Пощастило як з колективом, так і з управлінською ланкою. Всі готові підказати, допомогти. І хоча на хобі, гру на гітарі і читання Ремарка часу практично не залишається – тут і зараз я відчуваю себе повністю на своєму місці!"- каже Герой.

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