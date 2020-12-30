В'ячеслав, Василь і Вадим - рідні брати. Пліч-о-пліч воїни захищають суверенітет і територіальну цілісність України на передовій. Першим на фронт відправився найстарший з них. Слідом за В'ячеславом ряди ЗСУ поповнив і середній брат-Василь.

"Кілька місяців тому до братів приєднався і наймолодший - Вадим. Старший молодшим - за наставника, вчить, підтримує братів. З часом всі троє планують вивчитися на офіцерів і мріють створити сім'ї", - йдеться в повідомленні.

За їхніми словами, тільки на фронті до них прийшло взаєморозуміння і їхнє життя кардинально змінилося.

"Вдома ми могли і змагатися і сваритися, як зазвичай буває між братами. Але тільки тут ми стали насправді близькими. Почали цінувати і дорожити тим, що вдома здається таким буденним і неважливим. Саме на війні ми стали братами не тільки по крові, а й по духу", - поділилися брати.