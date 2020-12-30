Три українці один за одним вирушили захищати Батьківщину на фронт
Як передає Politeka.net, історію братів з Вінничини розповіли на Facebook-сторінці прес-служби ООС.
Як передає Politeka.net, історію братів з Вінничини розповіли на Facebook-сторінці прес-служби ООС.
В'ячеслав, Василь і Вадим - рідні брати. Пліч-о-пліч воїни захищають суверенітет і територіальну цілісність України на передовій.
Першим на фронт відправився найстарший з них. Слідом за В'ячеславом ряди ЗСУ поповнив і середній брат-Василь.
"Кілька місяців тому до братів приєднався і наймолодший - Вадим. Старший молодшим - за наставника, вчить, підтримує братів. З часом всі троє планують вивчитися на офіцерів і мріють створити сім'ї", - йдеться в повідомленні.
За їхніми словами, тільки на фронті до них прийшло взаєморозуміння і їхнє життя кардинально змінилося.
"Вдома ми могли і змагатися і сваритися, як зазвичай буває між братами. Але тільки тут ми стали насправді близькими. Почали цінувати і дорожити тим, що вдома здається таким буденним і неважливим. Саме на війні ми стали братами не тільки по крові, а й по духу", - поділилися брати.
Раніше ми розповідали про українку, яка вирушила на фронт слідом за сином.
На "граджанці" вона була художником і дизайнером, але рішення її сина змусило жінку змінити професію.
"Вже в травні 2014-го він не витримав, зірвався прямо з університету і пішов на фронт. Тоді зрозуміла, що як буду сидіти вдома – просто здурію", - поділилася жінка.
Ольга також вирішила допомогти протистояти ворогу на фронті і стала волонтером, а через деякий час - військовим медиком.
Нагадаємо, українських медиків підло розстріляли на Донбасі, кадри.
Як повідомляла Politeka, Україна втратила молодого бійця: залишилися дружина і двоє дітей.
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