Три украинца друг за другом отправились защищать родину на фронт
Как передает Politeka.net, историю братьев из Винничины рассказали на Facebook-страничке пресс-службы ООС.
Как передает Politeka.net, историю братьев из Винничины рассказали на Facebook-страничке пресс-службы ООС.
Вячеслав, Василий и Вадим – родные братья. Бок о бок воины защищают суверенитет и территориальную целостность Украины на передовой.
Первым на фронт отправился самый старший из них. Вслед за Вячеславом ряды ВСУ пополнил и средний брат - Василий.
"Несколько месяцев назад к братьям присоединился и самый младший - Вадим. Старший младшим - за наставника, учит, поддерживает братьев. Со временем все трое планируют выучиться на офицеров и мечтают создать семьи", - говорится в сообщении.
По их словам, только на фронте к ним пришло взаимопонимание и их жизнь кардинально изменилась.
"Дома мы могли и соперничать и ссориться, как обычно бывает между братьями. Но только здесь мы стали на самом деле близкими. Начали ценить и дорожить тем, что дома кажется таким обыденным и неважным. Именно на войне мы стали братьями не только по крови, но и по духу", - поделились братья.
Ранее мы рассказывали об украинке, которая отправилась на фронт вслед за сыном.
На "граджанке" она была художников и дизайнером, но решение ее сына вынудило женщину сменить профессию.
"Уже в мае 2014-го он не выдержал, сорвался прямо из университета и ушел на фронт. Тогда поняла, что как буду сидеть дома – просто сдурею", - поделилась женщина.
Ольга также решила помочь противостоять врагу на фронте и стала волонтером, а спустя некоторое время - военным медиком.
Напомним, украинских медиков подло расстреляли на Донбассе, кадры.
Как сообщала Politeka, Украина потеряла молодого бойца: остались жена и двое детей.
Также Politeka писала, что молодой офицер ВСУ пожертвовал собой за Украину, что известно о герое.
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