Вячеслав, Василий и Вадим – родные братья. Бок о бок воины защищают суверенитет и территориальную целостность Украины на передовой. Первым на фронт отправился самый старший из них. Вслед за Вячеславом ряды ВСУ пополнил и средний брат - Василий.

"Несколько месяцев назад к братьям присоединился и самый младший - Вадим. Старший младшим - за наставника, учит, поддерживает братьев. Со временем все трое планируют выучиться на офицеров и мечтают создать семьи", - говорится в сообщении.

По их словам, только на фронте к ним пришло взаимопонимание и их жизнь кардинально изменилась.

"Дома мы могли и соперничать и ссориться, как обычно бывает между братьями. Но только здесь мы стали на самом деле близкими. Начали ценить и дорожить тем, что дома кажется таким обыденным и неважным. Именно на войне мы стали братьями не только по крови, но и по духу", - поделились братья.