Українка відправила на фронт слідом за сином
Як передає Politeka.net, історію хороброї жінки розповіли на Facebook-сторінці командування медичних сил Збройних Сил України.
Як передає Politeka.net, історію хороброї жінки розповіли на Facebook-сторінці командування медичних сил Збройних Сил України.
На "граджанці" вона була художником і дизайнером, але рішення її сина змусило жінку змінити професію.
"Вже в травні 2014-го він не витримав, зірвався прямо з університету і пішов на фронт. Тоді зрозуміла, що як буду сидіти вдома – просто здурію", - поділилася жінка.
Ольга також вирішила допомогти протистояти ворогу на фронті і стала волонтером, а через деякий час - військовим медиком.
"Я відразу зрозуміла, що приїжджати на фронт як волонтер і як військовослужбовець – дві кардинально різні речі. - Коли приїжджаєш на передову зі смаколиками і медикаментами і тебе всі цілують і обіймають, а що, коли ти служиш і ціна твоєї помилки може коштувати надзвичайно дорого", - поділилася Ольга.
Відсутність медичної освіти не заважає їй рятувати хлопців на фронті.
"Багатьом речам довелося вчитися на ходу. І хоча медичної освіти я досі не маю, за ці роки побачила і дізналася стільки, що ні в одному університеті не навчать. Що цікаво, коли бійці на передовій – майже не хворіють на простудні захворювання, в яких би непростих умовах їм не доводилося перебувати. Постійний тонус і адреналін не залишає хворобам жодного шансу!",- розповіла Ольга.
Раніше ми розповідали про українського слюсаря, який здивував самовідданістю на фронті.
Володимир ще з часів мобілізації "носить" нескромний для простого солдата позивний "Майор". Звичайний слюсар, який до війни працював на Сумському водоканалі, відслуживши більше року по мобілізації.
Пізніше він записався в резерв, а коли батьківщина вкотре покликала, зібрав речі і знову на передову.
Нагадаємо, ЗСУ показали бойову міць країни на навчаннях з НАТО, з'явилося вражаюче відео.
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