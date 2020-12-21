Українка відправила на фронт слідом за сином



Як передає Як передає Politeka.net , історію хороброї жінки розповіли на Facebook-сторінці командування медичних сил Збройних Сил України.

На "граджанці" вона була художником і дизайнером, але рішення її сина змусило жінку змінити професію.



"Вже в травні 2014-го він не витримав, зірвався прямо з університету і пішов на фронт. Тоді зрозуміла, що як буду сидіти вдома – просто здурію", - поділилася жінка.



Ольга також вирішила допомогти протистояти ворогу на фронті і стала волонтером, а через деякий час - військовим медиком.

"Я відразу зрозуміла, що приїжджати на фронт як волонтер і як військовослужбовець – дві кардинально різні речі. - Коли приїжджаєш на передову зі смаколиками і медикаментами і тебе всі цілують і обіймають, а що, коли ти служиш і ціна твоєї помилки може коштувати надзвичайно дорого", - поділилася Ольга.