Украинка отправила на фронт вслед за сыном



Как передает Как передает Politeka.net , историю храброй женщины рассказали на Facebook-страничке Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

На "граджанке" она была художников и дизайнером, но решение ее сына вынудило женщину сменить профессию.



"Уже в мае 2014-го он не выдержал, сорвался прямо из университета и ушел на фронт. Тогда поняла, что как буду сидеть дома – просто сдурею", - поделилась женщина.



Ольга также решила помочь противостоять врагу на фронте и стала волонтером, а спустя некоторое время - военным медиком.

"Я сразу поняла, что приезжать на фронт как волонтер и как военнослужащий – две кардинально разные вещи. — Когда приезжаешь на передовую со вкусностями и медикаментами и тебя все целуют и обнимают, а что, когда ты служишь и цена твоей ошибки может стоить чрезвычайно дорого", - поделилась Ольга.