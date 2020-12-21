Украинка отправила на фронт вслед за сыном
Как передает Politeka.net, историю храброй женщины рассказали на Facebook-страничке Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
Как передает Politeka.net, историю храброй женщины рассказали на Facebook-страничке Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
На "граджанке" она была художников и дизайнером, но решение ее сына вынудило женщину сменить профессию.
"Уже в мае 2014-го он не выдержал, сорвался прямо из университета и ушел на фронт. Тогда поняла, что как буду сидеть дома – просто сдурею", - поделилась женщина.
Ольга также решила помочь противостоять врагу на фронте и стала волонтером, а спустя некоторое время - военным медиком.
"Я сразу поняла, что приезжать на фронт как волонтер и как военнослужащий – две кардинально разные вещи. — Когда приезжаешь на передовую со вкусностями и медикаментами и тебя все целуют и обнимают, а что, когда ты служишь и цена твоей ошибки может стоить чрезвычайно дорого", - поделилась Ольга.
Отсутствие медицинского образования не мешает ей спасать ребят на фронте.
"Многим вещам пришлось учиться на ходу. И хотя медицинского образования я до сих пор не имею, за эти годы увидела и узнала столько, что ни в одном университете не научат. Что интересно, когда бойцы на передовой – почти не болеют простудными заболеваниями, в каких бы непростых условиях им не приходилось находиться. Постоянный тонус и адреналин не оставляет болезням ни единого шанса!", - рассказала Ольга.
Ранее мы рассказывали об украинском слесаре, который удивил самоотверженностью на фронте.
Владимир еще со времен мобилизации «носит» нескромный для простого солдата позывной «Майор». Обычный слесарь, который до войны работал на Сумском водоканале, отслужив больше года по мобилизации.
Позже он записался в резерв, а когда Родина в который раз позвала, собрал вещи и снова на передовую.
Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.
Как сообщала Politeka, украинские защитники поженились прямо на передовой, трогательные фото.
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