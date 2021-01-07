Волонтери поділилися історією про медика ЗСУ, яка рятує життя українських захисників на передовій

Пост захисниці присвятили на сторінці фонду "Повернись живим" у Facebook. Протягом трьох років медик Вікторія з позивним Магнезія рятує життя своїх побратимів на передовій.

Навіть в умовах військового побуту дівчина встигає постійно оновлювати свої знання, щоб вміти надавати максимально ефективну допомогу бійцям.

Таке завзяття дівчини вже стало запорукою збереження життя п'ятьох героїв. Так, Вікторії під час одного із загострень в зоні бойових дій на Донбасі разом зі своїми колегами вдалося врятувати трьох воїнів, які втратили кінцівки, і ще двох з важкими контузіями.

Крім постійного навчання і напруженої служби на передовій, Магнезія завжди знаходить час для свого вірного друга – німецької вівчарки на прізвисько Ріфф.

"На таких, як Вікторія, і тримається наше військо. Тільки з такими цінностями ми можемо не тільки зберегти, а й побудувати цю країну", – завершили волонтери історію про юну захисницю.

Українців захопила історія про медика ЗСУ, вони залишили під постом хвалебні коментарі: "Боже, бережи цю дитину і всіх наших захисників. Спасибі вам за наш спокій", "Дай бог здоров'я щоб ти повернулася додому в свою сім'ю Слава Україні Героям СЛАВА", " бережи себе, дорога дівчинка, тому що від тебе залежить життя багатьох наших воїнів. Такі, як ти, потрібні і армії, і Україні!".

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