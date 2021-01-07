Волонтеры поделились историей о медике ВСУ, которая спасает жизнь украинских защитников на передовой

Пост защитнице посвятили на странице фонда "Повернись живим" в Facebook. На протяжении трех лет медик Виктория с позывным Магнезия спасает жизни своих побратимов на передовой.

Даже в условиях военного быта девушка успевает постоянно обновлять свои знания, чтобы уметь оказывать максимально эффективную помощь бойцам.

Такое рвение девушки уже стало залогом сохранения жизни пятерых Героев. Так, Виктории во время одного из обострений в зоне боевых действий на Донбассе вместе со своими коллегами удалось спасти троих воинов, потерявших конечности, и еще двоих с тяжелыми контузиями.

Кроме постоянного обучения и напряженной службы на передовой, Магнезия всегда находит время для своего верного друга – немецкой овчарки по кличке Рифф.

"На таких, как Виктория, и держится наше войско. Только с такими ценностями мы можем не только сохранить, но и построить эту страну", – завершили волонтеры историю о юной защитнице.

Украинцев восхитила история о медике ВСУ, они оставили под постом хвалебные комментарии: "Боже, храни этого ребенка и всех наших защитников. Спасибо вам за наш покой", "Дай бог здоровья чтобы ты вернулась домой в свою семью Слава Украине Героям СЛАВА", "Береги себя, дорогая девочка, потому что от тебя зависит жизнь многих наших воинов. Такие, как ты, нужны и армии, и Украине!".

Напомним, украинских медиков подло расстреляли на Донбассе, кадры.

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