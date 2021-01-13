Відома модель Емілі Ратаковски показала себе в максимально жаркому образі

На фото красуня здалася в білій сорочці і трусиках. Ліфа на Емілі не виявилося, а одяг приспустила, звільнивши пишний бюст. Дівчину не бентежив такий образ, як і трохи прозорі трусики. Зірка залишила волосся розпущеним, а доповнила свій лук прикрасами на тілі. Знімок вийшов максимально гарячим і спокусливим, адже Ратаковскі зробила для цього все. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

На другому фото дівчина вже була топлес, але зате одягла штани. Красуня спокусливо лежала, а пальчиками притиснула пишний бюст, щоб нічого не показати. Ратаковскі другу руку підняла вгору, захоплюючи своїм виглядом.

Фанати поставили кілька десятків лайків і не писали Коментарі, але зазвичай красуню засипають компліментами:

"Де знайти таку солодкість?", "Вважаю дні до моменту, як ми побачимося знову"," обожнюю цей образ, Емілі"," що за Краса"," Боже, Ти виглядаєш приголомшливо, досконалість"," прекрасні солодкі поцілунки"," чарівно"," Красивий ангел"," Справжня Жінка","Ракета земля-повітря".

Ми писали, що американська модель з Victoria's Secret і починаюча актриса Емілі Ратаковскі, показала форми, задерши плаття.

Зірка позувала в Білій мереживній сукні з довгим розрізом. Вона задерла сукню і показав не тільки стрункі ніжки, але і голі сідниці. Своїм жестом Ратаковскі дала зрозуміти, що не одягла трусиків, чим просто звела з розуму своїх відданих шанувальників.

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