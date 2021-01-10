Американская модель из Victoria’s Secret и начинающая актриса Эмили Ратаковски показала фигуру, примерив стиль 80-х
Модель покоряет своей фигурой и уже успела завоевать сердца миллионов, пишет Politeka.net. На знаменитости хорошо смотрятся бикини, которые подчеркивают достоинствами и обнажают упругие части тела.
Так модель похвасталась фигурой во время фотосессии в стили 80-х.
Жгучая Ратаковски надела разные бикини, сверкая оголенными частями тела.
На одном из снимков красотка предстала в салатовом мини-бикини, которое подчеркнуло ее красивую грудь, она выставила упругие ягодицы назад, показывая их во всей красе.
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Модель сверкала стройными ножками, намазанными лосьоном.
Звезда позировала с кругом в руках и магнитофоном на полу.
Прическа модели была пышной, которая была в моде в то время.
На другом фото стильная красотка позировала в бикини леопардовой расцветки, искусно выгнувшись на стуле.
Она сверкнула упругими ягодицами в крохотных бикини.
Фото были обнародованы в фан-группе Инстаграм и собрали за четыре часа всего несколько десятков лайков.
"Единственная в мире девушка, в которую я влюблен", - написал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски в 14 лет подписала контракт с агентством Ford Models, после чего ее модельна карьера пошла на взлет.
Звезда работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, а настоящую известность ей принесла фотосессия с фотографом Тони Дюраном.
Сейчас модель беременна от своего мужа - актера и продюсера Себастьяна Бир-Маккларда.
Напомним, хищная Ратаковски облачилась в микро-бикини и соблазнительно встала на цыпочки
А еще Politeka писала, что Ратаковски выставила пышный бюст и округлившийся живот в тоненьком платье
Также Politeka сообщала, что беременная Эмили Ратаковски покрутилась перед зеркалом в прозрачных трусиках