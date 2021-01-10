Американская модель из Victoria’s Secret и начинающая актриса Эмили Ратаковски показала фигуру, примерив стиль 80-х

Модель покоряет своей фигурой и уже успела завоевать сердца миллионов, пишет Politeka.net. На знаменитости хорошо смотрятся бикини, которые подчеркивают достоинствами и обнажают упругие части тела.

Так модель похвасталась фигурой во время фотосессии в стили 80-х.

Жгучая Ратаковски надела разные бикини, сверкая оголенными частями тела.

На одном из снимков красотка предстала в салатовом мини-бикини, которое подчеркнуло ее красивую грудь, она выставила упругие ягодицы назад, показывая их во всей красе.

Модель сверкала стройными ножками, намазанными лосьоном.

Звезда позировала с кругом в руках и магнитофоном на полу.

Прическа модели была пышной, которая была в моде в то время.

На другом фото стильная красотка позировала в бикини леопардовой расцветки, искусно выгнувшись на стуле.

Она сверкнула упругими ягодицами в крохотных бикини.

Фото были обнародованы в фан-группе Инстаграм и собрали за четыре часа всего несколько десятков лайков.

"Единственная в мире девушка, в которую я влюблен", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски в 14 лет подписала контракт с агентством Ford Models, после чего ее модельна карьера пошла на взлет.

Звезда работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, а настоящую известность ей принесла фотосессия с фотографом Тони Дюраном.

Сейчас модель беременна от своего мужа - актера и продюсера Себастьяна Бир-Маккларда.

Напомним, хищная Ратаковски облачилась в микро-бикини и соблазнительно встала на цыпочки

А еще Politeka писала, что Ратаковски выставила пышный бюст и округлившийся живот в тоненьком платье

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