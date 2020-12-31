Американская модель из Victoria’s Secret и начинающая актриса Эмили Ратаковски, которая сейчас находится в интересном положении, блеснула округлым животиком в зеркале

Звезда не устает хвастаться своей фигурой, даже будучи беременной, пишет Politeka.net. Красотка разместила у себя в Инстаграм стори, в котором предстала почти полностью обнаженной.

Эмили позировала возле зеркала, снимая себя во всей красе. Модель предстала в одних беленьких трусиках.

Ратаковски сняла себя боком, чтобы показать, как выглядит ее живот в профиль.

Звезда прикрыла бюст рукой с телефоном. Она распустила длинные волосы, которые, казалось, были взъерошены после сна: "Жгучая мамочка".

Модель отставила вбок ножку, показав ее стройность.

Фото было сделано 27 декабря, но звезда разместила его позже. Кадр не собрал много лайков и комментариев в открытом доступе, возможно, Ратаковски получила массу приятных сообщений в директ.

Ранее мы писали, что поклонники Эмили Ратаковски регулярно вспоминают ее фигуру до беременности.

Так, фанаты разместили в одном из аккаунтов горячее фото. Модель надела белоснежную футболочку, прикрыв ею обнаженную грудь. Однако самые пикантные детали пробивались сквозь ткань. Также на красотке были трусики.

Эмили отставила бедро в сторону, впечатляя красивым изгибом тела.

Тонкая талия, плоский животик - все это выглядит невероятно соблазнительно.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски предстала на черно-белых снимках в кожаной курточке, которую на некоторых кадрах лихо распахнула, блеснув аппетитными "дарами природы" в прозрачном лифчике.

Напомним, жаркая Ратаковски забыла о лифе и показала, как начинается ее утро в постели с красавчиком: "Оголила свой..."

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