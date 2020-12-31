Американская модель из Victoria’s Secret и начинающая актриса Эмили Ратаковски, которая сейчас находится в интересном положении, блеснула округлым животиком в зеркале
Звезда не устает хвастаться своей фигурой, даже будучи беременной, пишет Politeka.net. Красотка разместила у себя в Инстаграм стори, в котором предстала почти полностью обнаженной.
Эмили позировала возле зеркала, снимая себя во всей красе. Модель предстала в одних беленьких трусиках.
Ратаковски сняла себя боком, чтобы показать, как выглядит ее живот в профиль.
Звезда прикрыла бюст рукой с телефоном. Она распустила длинные волосы, которые, казалось, были взъерошены после сна: "Жгучая мамочка".
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Модель отставила вбок ножку, показав ее стройность.
Фото было сделано 27 декабря, но звезда разместила его позже. Кадр не собрал много лайков и комментариев в открытом доступе, возможно, Ратаковски получила массу приятных сообщений в директ.
Ранее мы писали, что поклонники Эмили Ратаковски регулярно вспоминают ее фигуру до беременности.
Так, фанаты разместили в одном из аккаунтов горячее фото. Модель надела белоснежную футболочку, прикрыв ею обнаженную грудь. Однако самые пикантные детали пробивались сквозь ткань. Также на красотке были трусики.
Эмили отставила бедро в сторону, впечатляя красивым изгибом тела.
Тонкая талия, плоский животик - все это выглядит невероятно соблазнительно.
Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски предстала на черно-белых снимках в кожаной курточке, которую на некоторых кадрах лихо распахнула, блеснув аппетитными "дарами природы" в прозрачном лифчике.
Напомним, жаркая Ратаковски забыла о лифе и показала, как начинается ее утро в постели с красавчиком: "Оголила свой..."
Также Politeka сообщала, что соблазнительная Ратаковски без белья разрешила заглянуть в свое бездонное декольте